Банги, 11 августа. Центральноафриканцы устроили акцию протеста в столице префектуры Верхнее Котто. Люди требуют наказать миротворцев ООН, спровоцировавших очередную аварию в Банги.

Помимо этого, жители ЦАР требуют сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) покинуть страну. Население страны считает «голубых касках» угрозой и не доверяют им.

Негативное отношение к миротворцам ООН сложилось после множества преступлений, которые они совершили. Помимо нескольких серьезных аварий, членов МИНУСКА обвиняют в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Ранее издание Ndjoni Sango сообщило, что «голубых касок» уличили в сотрудничестве с радикалами в городе Манн на северо-западе ЦАР. Местные жители рассказали СМИ, что между некоторыми членами контингента ООН и боевиками CPC существует тесная взаимосвязь.

В частности, среди нападавших на город заметили трех бангладешских миротворцев ООН.

