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Жители префектуры Верхнее Котто провели акцию против преступлений миротворцев ООН в ЦАР
ЦАР
Жители префектуры Верхнее Котто провели акцию против преступлений миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 11 августа. Центральноафриканцы устроили акцию протеста в столице префектуры Верхнее Котто. Люди требуют наказать миротворцев ООН, спровоцировавших очередную аварию в Банги.

Помимо этого, жители ЦАР требуют сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) покинуть страну. Население страны считает «голубых касках» угрозой и не доверяют им. 

Негативное отношение к миротворцам ООН сложилось после множества преступлений, которые они совершили. Помимо нескольких серьезных аварий, членов МИНУСКА обвиняют в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). 

Ранее издание Ndjoni Sango сообщило, что «голубых касок» уличили в сотрудничестве с радикалами в городе Манн на северо-западе ЦАР. Местные жители рассказали СМИ, что между некоторыми членами контингента ООН и боевиками CPC существует тесная взаимосвязь. 

В частности, среди нападавших на город заметили трех бангладешских миротворцев ООН.
 

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