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Число свадеб выросло на 40% в этом году в России
Общество
Число свадеб выросло на 40% в этом году в России
Федеральное агентство новостей  /  Мурашова Кристина

Москва, 12 августа. Количество свадеб за первое полугодие текущего года выросло на 40%, если сравнивать с этим же периодом в прошлом году. Соответствующая информация следует из данных Минюста.

Число свадеб в период с января по июня текущего года составляет 367 661. За аналогичный период в прошлом году — 221 153. Больше всего браков случилось в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области, передают «Известия».

Специалисты считают, что свадебная активность возросла из-за отложенного спроса, потому что в 2020 году работали жесткие антиковидные ограничения. Однако по информации Росстата, уже давно наблюдается общий тренд на снижение количества свадеб.

Число свадеб готовится пополнить олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Она недавно поделилась планами после игр в Токио.

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