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Премьер ЦАР обсудил с членами правительства дальнейший план действий по развитию страны
ЦАР
Премьер ЦАР обсудил с членами правительства дальнейший план действий по развитию страны
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 11 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра провел первое заседание кабинета министров в новом составе. 

Дондра выразил признательность президенту страны Фостен-Арканжу Туадера за оказанное доверие. Также он упомянул многодисциплинарность Кабмина и заявил он необходимости структурирования основных обязательств его состава.

Политик считает необходимым создать грамотную систему координации действий внутри правительства республики для эффективного решения задач, которые перед ним стоят.

Он пожелал всей команде удачи в выполнении совместной миссии, для которой важен вклад каждого участника. Ранее Дондра провел сессию комитета Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ITIE). 

Премьер сообщил, что рациональное распределение средств, полученных с разработки природных ресурсов Центральноафриканской Республики, поспособствует сокращению числа людей за гранью бедности.

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