Минобороны России подобрало беспилотникам новое вооружение

Москва, 12 августа. Министерство обороны разрабатывает новую систему вооружения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Среди них будут облегченные авиационные боеприпасы и сверхдальнобойные крылатые ракеты стратегического назначения, передают «Известия». Также беспилотники получат не только «умные» бомбы, но и обычные неуправляемые. Семейство новых облегченных бомб и ракет разработают специально для уничтожения объектов поблизости от своих войск.

В России долгое время не было ни дронов, ни вооружения для них. Теперь ситуация стремительно меняется, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Например, в конце августа в России пройдут масштабные боевые учения, в которых примут участие более 450 вертолетов и самолетов.