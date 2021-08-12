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Главный рынок ЦАР торжественно открылся в столице республики
ЦАР
Главный рынок ЦАР торжественно открылся в столице республики
Global Look Press  /  © Thierry Messongo / ZUMAPRESS.com

Банги, 11 августа. Центральный рынок Mamadou Mbaiki, расположенный в 3-м округе столицы ЦАР, снова работает. Его закрыли в 2013 году после многочисленных кризисов того времени.

Во время вооруженного конфликта контроль над рынком находился в руках незаконных вооруженных формирований. Они терроризировали гражданских и подчинялись «закону джунглей, где выживает сильнейший». Боевики отбирали товары, грабили продавцов и совершали прочие преступления.

С консультативной поддержкой российских инструкторов национальная армия FACA разгромила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». В страну вернулся мир, и появилась возможность восстановить республику. 

Власти ЦАР построили множество новых торговых точек для продажи разнообразных товаров.

«Для меня это настоящее удовольствие, возобновить деятельность. Это хорошее начало! Я благодарю всех, кто боролся за то, чтобы этот рынок мог работать сегодня», — поделилась эмоциями Вирджиния, продавщица копченой рыбы.

Для обеспечения безопасности Центрального рынка полиция развернула вокруг него дополнительные подразделения охраны. Также в стране продолжается добровольная милитаризация, организованная правоохранительными органами. В данный момент операция проходит на северо-западе страны.

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