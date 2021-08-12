Добровольная демилитаризация прошла на северо-западе ЦАР

Банги, 11 августа. Правоохранительные органы Центральноафриканской республики при поддержке национальной армии (FACA) продолжили операцию по разоружению мирных жителей. На этот раз демилитаризация прошла в провинциях на северо-западе страны.

В связи с участившимися случаями нападений на удаленные префектуры, совершаемыми остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), полиция ЦАР привлекла к мероприятию более 2000 бойцов FACA и 750 миротворцев руандийского континента ООН.

Оружие забрали у жителей Банга, Кунана, Ндима, Манна и ряда других населенных пунктов. Стражи порядка заявили, что операция «пройдет в каждом уголке региона» и будет длиться до полной демилитаризации всего северо-западного района ЦАР.

Центральноафриканцы поддержали инициативу. Они признались, что всегда являлись мирным народом, но из-за действий боевиков многим пришлось защищать родных и близких. Однако теперь, после разгрома основных сил радикалов CPC, в этом нет нужды.