Банги, 11 августа. Миротворцы ООН устроили ДТП в центре Банги. По сообщениям очевидцев, грузовик многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) наехал на мототакси. В результате аварии женщина-водитель получила перелом ноги.

Инцидент стал третьим случаем халатности «голубых касок» на дороге, получившим широкую огласку, за последние несколько месяцев. Но на этот раз у миротворцев ООН не получилось покинуть место преступления и уйти от ответственности.

В результате ДТП, произошедшего в начале июля один человек скончался и двое получили серьезные травмы. Сотрудники МИНУСКА, устроившие смертельную аварию, так и не предстали перед судом.

Это вызвало череду стихийных протестных акций. Люди требовали, чтобы миротворцев ООН заставили ответить за их преступления. Но руководство миссии проигнорировало жалобы местных жителей.

В последнее время «голубые каски» на регулярной основе попадают под подозрения в совершении бесчинств. Недавно появилась информация, что марокканский контингент МИНУСКА помогал радикалам из «Коалиции патриотов за перемены», напавшим на город Обо. Миротворцы ООН убили солдата национальной армии ЦАР, и переодели его в гражданскую форму, чтобы скрыть преступление.