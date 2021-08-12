Ради правды: в Санкт-Петербурге состоялся закрытый показ картины «Солнцепек»

Сегодня, 11 августа в культурной столице состоялся закрытый показ картины «Солнцепек», во всероссийский прокат фильм выйдет завтра. Режиссерский тандем Максима Бриуса и Михаила Вассербаума создал картину, которая призвана рассказать о событиях, произошедших в Луганске в 2014 году с максимальной приближенностью к реальным событиям. Как прошла премьера и что думают о фильме приглашенные гости, рассказывает ФАН.

О событиях вооруженного конфликта на востоке Украины знает каждый третий, однако, не многие вдавались в подробности и могут представить, что происходит на территории Луганской области на самом деле с апреля 2014 года, когда власти Украины объявили о начале антитеррористической операции (АТО). Картина «Солнцепек» как раз об этом.

«Фильм правдивый. Нет ничего проще, чем продвигать правду. Сложности были в том, что мы реконструировали события 2014 года в Луганской области, достали транспорт игровой. Зрителю здесь стоит готовиться только к правде», — поделился с ФАН продюсер фильма Сергей Щеглов.

Федеральное агентство новостей /

Тема вооруженного конфликта на территории Донецка и Луганска остается актуальной и по сей день. По мнению российского актера Руслана Китайгородского, именно сейчас, когда реальную историю порываются «переписывать» и искажать, следует говорить о правде.

«Картина отличается мощным актерским составом. Я думаю, этот тандем режиссерский покажет себя очень сильно. Фильм снят на основе реальных событиях, которые происходят в Луганске. Это крайне необходимо сейчас. Я человек вне политики, но, мне кажется, нашу страну пытаются окунуть в грязь, но мы должны все-таки знать, что происходит на самом деле», — говорит актер.

В последнее время российские боевики, в сюжет которых лег правдивые истории, приобретают всю большую популярность. Многие отметят картину «Турист» режиссера Андрея Батова о российских военных инструкторах, направленных в ЦАР. И, конечно, все помнят картину режиссера Дениса Нейманда «Шугалей», который рассказывает об ученых, попавших в плен к ливийским боевикам. Теперь на российские экраны выходит «Солнцепек».

Федеральное агентство новостей /

По мнению самого социолога Максима Шугалея, подобные картины снимаются не просто так. То, какую задачу они призваны выполнять, невозможно оценить любой из известных мер.

«Тема, которая раскрывается на сегодняшний день, острая, наконец, хочется увидеть правду. Хочется, чтобы фильм подтолкнул многих, как после просмотра фильма «Шугалей», к действиям как у нас, так и за рубежом. Важно обращать внимание людей на проблему, при чем не просто проблему, а написанную кровью. Создателям фильма я очень благодарен за то, что они проделали такую работу. Вроде бы и искусство, но в интернете Сетям многие уже не верят, да и не многие смотрят новости, а вот кино смотрят все. Такой показ действительности через фильмы очень важен. По сути эта работа бесценна», — отметил Шугалей.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Говоря о правде и благих целях, нельзя забывать и о самом главном — людях. На их судьбы выпало невероятное испытание, в котором не обойтись без поддержки. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин в картине «Солнцепек» увидел и еще одну немаловажную роль.

«Я ожидаю от картины правды, чтобы картина передала дух людей, которые находятся в тех областях, потому что на самом деле мы их очень поддерживаем, очень любим и уважаем. Мне хотелось бы, чтобы эта картина передала прежде всего нашу поддержку. Поддержку тех, кто находится в РФ, потому что мы очень переживаем за этих людей и надеемся, что у них вскоре все закончится и чем быстрее, тем лучше», — отметил гость премьеры.

Не каждый готов к той правде, о которой расскажут авторы картины и актеры. Однако, это леденящая кровь реальность. Несмотря на кровопролитие и жестокость, создатели ленты словно из последних сил тянут тонкую нить света через всю картину. Казалось бы, когда верить уже не во что, режиссеры дарят зрителю надежду.