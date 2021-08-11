Невзорову дали пощечину во время автограф-сессии в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Посетитель ударил по лицу журналиста Александра Невзорова во время автограф-сессии после радиоэфира в Санкт-Петербурге.

Нападение произошло после очередного эфира программы «Невзоровские среды», православный активист подошел к журналисту и дал ему пощечину с требованием прекратить позорить православие. На место происшествия в отеле по улице Марата прибыла Росгвардия, в результате участники конфликта разошлись без претензий друг к другу, передает Федеральное агентство новостей.

Недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси. По этому поводу он отправил ему поздравительную телеграмму.