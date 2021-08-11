Абрамченко поручила Росприроднадзору расследовать разлив нефти у Новороссийска

Новороссийск, 11 августа. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала ряд поручений после разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска.

Каспийский трубопроводный консорциум ранее объявил, что 7 августа при загрузке танкера Minerva Symphony произошла утечка 12 кубометров сырья. Площадь загрязнения не превысила 200 кв. метров. В Институте космических исследований РАН изучили масштаб ЧП при помощи космических спутников. По их подсчетам, площадь загрязнения в 400 тысяч раз больше, чем заявили в компании.

Абрамченко обратилась к главе Росприроднадзора. Она поручила оценить масштаб разлива нефти у берегов Новороссийска, а также проконтролировать ликвидацию последствий и восстановление водной среды, сообщает телеканал "360". В ходе проверки превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды выявлено не было.

Ранее Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с разливом нефти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»).