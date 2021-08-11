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Госдума опубликовала пособие, как правильно рассчитать свою пенсию
Экономика
Госдума опубликовала пособие, как правильно рассчитать свою пенсию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 августа. В Госдуме подробно описали, как самостоятельно высчитать размер своей страховой пенсии.

Пресс-служба нижней палаты парламента напомнила, что страховая пенсия складывается из отчислений в Пенсионный фонд РФ, которые производит работодатель с «белой» зарплаты — 22%. Эти взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР, но сами деньги идут на выплату россиянам, уже вышедшим на пенсию.

Чтобы рассчитать размер страховой пенсии, нужно применить формулу:

Сумма пенсионных коэффициентов (баллов) * Стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + Фиксированная выплата.

Пенсионные коэффициенты начисляются за время официальной работы, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа. В этом году стоимость одного балла составляет 98,86 рубля. Стоимость фиксированной выплаты в этом году составляет 6 044,48 рубля. Однако для некоторых категорий граждан она чуть выше.

Всю информацию о своих пенсионных накоплениях можно найти в лицевом счете в ПФР. Чтобы ее получить, достаточно оформить запрос на сайте «Госуслуги» или ПФР.

«Информация о стаже попадает в ПФР в следующем году, поэтому за текущий год сведений в извещении может не быть», — предупредили в Госдуме.

Ранее в среду первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев выразил мнение, что россияне могут получать приличную пенсию и без существования Пенсионного фонда РФ. Парламентарий добавил, что, по его мнению, для увеличения пенсии потребуется изменить несколько сфер экономики.

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