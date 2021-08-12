Фильм, который стоит посмотреть — так в Сети окрестили драму «Солнцепек», рассказывающую о страшных событиях в Луганске.

После выхода трейлера комментаторы признались: картина жестокая, но иначе историю 2014 года правдиво не показать.

«Жизнь на самом деле жестче. Мы зрителя пожалели. Чтобы было понимание, о чем я говорю, фильм — это два часа, а в Луганске в 2014 году все это происходило каждый день», — признается сценарист Владимир Измайлов.

«Колоссальная проведена работа. Это видно, это подкупает, смотрится на одном дыхании. Но тяжело. Для женского восприятия, я говорю, как девушка, сердце колотилось», — рассказывает актриса Алина Атласова.

На закрытую премьеру картины в Санкт-Петербурге приехали известные актеры и политические деятели. По их словам, проигнорировать выход подобного фильма было невозможно.

«Я думаю, многие, посмотрев этот художественный фильм, основанный на реальных событиях, наши ребята и земляки, которые не знали, что там творится, станут более человечными. Начнут относиться друг к другу с теплотой», — считает депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин.

История о разбитых надеждах и разрушенных жизнях. «Солнцепек» говорит со зрителем на чистоту и не боится показывать кадры боевых действий, ужас в глазах людей, смерти невинных. Пока западные страны скрывают факты военных преступлений в Луганске, картина несет важную миссию и вопреки рассказывает о горе, которое пережил простой народ.

«Фильм длился два часа пятнадцать минут. Он пролетел, как одно мгновенье. Для полного метра — это много. Фильм был построен таким образом, что события сменялись, не было нигде художественных провалов. Фильм держал в напряжении все два часа пятнадцать минут», — рассказывает продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.

«Я очень доволен работой нашего коллектива: монтажеры, сценарий. Собрали все самое необходимое, все красиво было снято, все попало. Настолько качественный материал сделали. Это видно прекрасно, мне понравилось», — заявил директор и исполнительный продюсер картины Александр Колдаков.

Через историю одной семьи авторы картины смогли показать трагедию целого региона. После премьерного показа зрители выходили из зала с особенными эмоциями.