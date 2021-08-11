Netflix презентовал трейлер финального сезона «Люцифера» с Томом Эллисом

Москва, 11 августа. Трейлер финального шестого сезона сериала «Люцифер» от Netflix с Томом Эллисом в главной роли появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

В последних сериях будет показано, как Люцифер готовится стать Богом и борется с врагами, которые желают его смерти. После сбоя в потустороннем мире, герой Эллиса и его друзья будут спасать человечество от приближающегося конца света.

Кроме исполнителя главной роли, в актерском составе числятся Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Дэвид Вудсайд и другие. Финальный сезон «Люцифера», основанного на комиксах Нила Геймана, будет состоять из десять эпизодов. Релиз намечен на платформе Netflix 10 сентября 2021 года.

Тем временем пользователи Сети начали бурно реагировать на вышедший трейлер российской кинодрамы «Солнцепек». Фильм расскажет о событиях, произошедших в Луганске в 2014 году.