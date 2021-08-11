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В Госдуме подняли идею о полном закрытии Пенсионного фонда России

  /   Обновлено: 11 августа 2021 22:46
Экономика
В Госдуме подняли идею о полном закрытии Пенсионного фонда России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 11 августа. Жители России могут получать приличную пенсию и без существования Пенсионного фонда РФ, заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

В беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов выразил уверенность, что и без ПФР можно «платить вполне себе приличную пенсию, и не содержать многотысячные коллективы пенсионных фондов с дворцами». В качестве примера он привел Китай, где правительству удалось снизить пенсионный возраст на пять лет.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, для увеличения пенсии потребуется изменить несколько сфер экономики.

«Надо возродить реальное производство, через изменение налоговой, банковской системы, бюджетной системы, создать стимул. Это можно все очень быстро восстановить», — уточнил Коломейцев.

Отметим, предложение отменить пенсии в России еще в прошлом году озвучил глава столичного отделения КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, якобы готовятся новые изменения пенсионного законодательства. Один из рассматриваемых вариантов изменений предполагал новое увеличение пенсионного возраста на три–пять лет. Второй, более жесткий, рассматривает якобы полную отмену института выдачи пенсий. Однако с тех пор никаких официальных заявлений российских властей о новой пенсионной реформе не было.

В феврале этого года лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал несколько заявлений о том, что Правительство РФ якобы готовит почву для новых налогов и повышения пенсионного возраста. Позднее эту информацию опровергли.

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