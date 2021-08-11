Превышения нормы нефтепродуктов в море у Новороссийска не обнаружено

Новороссийск, 11 августа. Вода в море под Новороссийском, где произошел разлив нефтепродуктов, соответствует гигиеническим требованиям. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре после проверки.

Пробы воды были отобраны в рекреационных зонах Черного моря для изучения на предмет загрязнения нефтепродуктами. Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявлял, что в результате исследования экологического состояния городских пляжей загрязнений также не выявлено.

Ранее ситуацию с разливом нефти в Черном море взяла на контроль Генпрокуратура. По факту происшествия была организована проверка.