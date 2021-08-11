Жители Сахалина за сутки перевели 1,5 миллиона рублей на счета мошенников

Южно-Сахалинск, 11 августа. Телефонные мошенники за минувшие сутки обманули сахалинцев почти на 1,5 миллиона рублей. Соответствующие данные привели в пресс-службе УМВД по региону.

Самый крупный эпизод мошенничества произошел в Курильском районе. Там местной жительнице 1984 года рождения позвонил неизвестный и заявил, что он является якобы работником службы спасения. Злоумышленник рассказал женщине, что на нее пытаются оформить кредит, и чтобы не потерять деньги ей необходимо самой оформить заем на сумму 730 тысяч рублей, а после перевести все средства на «безопасный» счет. Жительница Сахалина выполнила указания мошенника, после чего он положил трубку, а жертва попрощалась со своими деньгами, передает РИА «Сахалин-Курилы».

С подобным «предупреждением от службы спасения» обратились и к другому сахалинцу, который в результате действий злоумышленников потерял 250 тысяч рублей. Еще одну женщину мошенники обманули на 350 тысяч, заявив, что неизвестные пытаются взломать ее кабинет в мобильном банке. После этого злоумшыленники завладели личными данными жертвы и перевели на свой счет ее деньги.

На днях россиян предупредили, что мошенники могут незаконно пользоваться компьютером пользователей для майнинга криптовалют. Очень часто жертвами таких преступлений становятся люди, которые перешли по ссылке в письме, отправленном злоумышленниками.