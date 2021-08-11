Москва, 11 августа. Самолет из Берлина, прибывший в Москву, встречали полицейские: пьяный пассажир устроил дебош на борту.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, работающим в аэропорту «Домодедово» транспортным полицейским поступило сообщение, что к самолету, прилетевшему из Германии, требуется наряд правоохранителей.

Причиной суматохи стал один из пассажиров, который, по словам бортпроводников, «вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании».

Дебоширом оказался житель Оренбургской области, 1978 года рождения. Стражи порядка доставили его в дежурную часть аэропорта. Результаты медосвидетельствования подтвердили, что он был пьян.

«Гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

Pr Scr Telegram / @breakingmash

Видео произошедшего на борту опубликовал Telegram-канал Mush. На записи видно, как после приземления буйного мужчину пытается утихомирить толпа. Один из них не выдержал и нанес дебоширу несколько ударов по лицу. В этот момент слышно, как другие пассажиры поддерживают бойкого юношу, подчеркивая, что хулиган уже «всех достал».

В финале видно, как мужчину задерживают полицейские. Сам нарушитель с окровавленным лицом уже не выглядел столь буйным, жалуясь правоохранителям.