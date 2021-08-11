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Самбурская не смогла отстоять свою позицию в суде с Дробышем
Шоу-бизнес
Самбурская не смогла отстоять свою позицию в суде с Дробышем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

, 11 августа. Актриса Настасья Самбурская и ее продюсер Виктор Дробыш выясняют профессиональные отношения в суде. Артистка пыталась расторгнуть с ним договор, но в очередной раз проиграла суд.

Конфликт между известными людьми вспыхнул еще год назад, когда певица обвинила продюсера в неисполнении своих обязательств по контракту, который был подписан еще в 2016 году. Артистка пыталась отказаться от услуг Дробыша задним числом, чтобы доказать его давнее бездействие по своему продюсированию.

Продюсерский центр Дробыша отстоял свою правоту и актриса проиграла судебное разбирательство. Адвокат композитора смог доказать, что продюсер выполнил все обязательства перед звездой. За время сотрудничества для Самбурской было написано несколько песен и сняты по ним клипы, а также был выпущен студийный альбом. Звезду телесериала «Универ» доказательства не убедили и она решилась подать исковое заявление, которое было отклонено.

В это же время, представитель знаменитости подал обращение в суд, чтобы расторгнуть контракт с продюсером хотя бы текущей датой. Но и эту претензию судья оставил без изменений. Теперь Самбурской придется сотрудничать с Дробышем до 1 июня 2022 года по условиям их давнего соглашения.

Ранее композитор отзывался о конфликте с актрисой в интервью для ФАН. Музыкант рассказал, что с Самбурской невозможно договориться, так как она «смотрит только в одну сторону».

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