Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 22:02
21:55
Политика
«Справится на отлично»: Герман Владимиров уверен в победе Максима Шугалея на выборах
21:46
Шоу-бизнес
Самбурская не смогла отстоять свою позицию в суде с Дробышем
21:43
Шоу-бизнес
Экс-супруга Эминема оказалась в больнице после попытки суицида
21:41
ФАН-ТВ
«Не даст в обиду»: уличные музыканты выступили флэшмобом против отстранения Булановой
21:37
Общество
Колмаков заявил, что служба в армии может исправить моральное разложение молодежи
21:29
Общество
Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» соберет фермеров со всей России
21:29
Пресс-центр
Глава Baltnews Стариков назвал причиной беспорядков в Литве «коллапс во власти»
21:29
Общество
Как защитить права на работе: юрист рассказал о решении индивидуальных трудовых споров в России
21:28
Балканы
Косово вновь обостряет отношения с Сербией: Вашингтонское соглашение исполняться не будет
21:08
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ бьют из тяжелых минометов, националисты терроризируют фермеров
Все новости

Экс-супруга Эминема оказалась в больнице после попытки суицида

  /   Обновлено: 11 августа 2021 21:43
Шоу-бизнес
Экс-супруга Эминема оказалась в больнице после попытки суицида
Global Look Press  /  John Barrett/ZUMAPRESS.com

, 11 августа. Бывшую жену знаменитого американского рэпера Эминема Ким Скотт госпитализировали в одну из клиник Мичигана после ее попытки свети счеты с жизнью.

Соседи Скотт 30 июля обратились в полицию американского штата Мичиган и вызвали врачей после того, как заметили, что 46-летняя женщина ведет себя неадекватно. У бывшей жены популярного хип-хоп-артиста наблюдалось сильно выраженное суицидальное поведение, сообщает портал TMZ, ссылаясь на собственный источник.

Экс-супруга музыканта вела себя крайне агрессивно. Приехавшие по вызову полицейские не сразу смогли ее усмирить. Медикам, которые также явились в дом Скотт, не удалось провести осмотр на месте. Женщина просто не давала это сделать, хотя на внутренней стороне бедра у нее была глубокая рана. Бывшая жена рэпера потеряла немало крови, которую обнаружили в несколько местах на полу. В тот же день Ким Скотт госпитализировали. В настоящий момент она продолжает восстанавливаться у себя дома.

Непростые отношения Эминема и его возлюбленной начались, когда они были еще подростками. После 10 лет бурного романа в 1999 году пара наконец поженилась. Однако их брак продлился недолго. Через пять лет после развода, в 2006 году, рэпер вновь сошелся со Скотт, предложив ей руку и сердце. Второй брак продлился всего несколько месяцев, после чего супруги окончательно разошлись. У них есть общая 25-летняя дочь.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-супруга Эминема оказалась в больнице после попытки суицида
эминем ким скотт суицидальное поведение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru