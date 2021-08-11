Экс-супруга Эминема оказалась в больнице после попытки суицида

, 11 августа. Бывшую жену знаменитого американского рэпера Эминема Ким Скотт госпитализировали в одну из клиник Мичигана после ее попытки свети счеты с жизнью.

Соседи Скотт 30 июля обратились в полицию американского штата Мичиган и вызвали врачей после того, как заметили, что 46-летняя женщина ведет себя неадекватно. У бывшей жены популярного хип-хоп-артиста наблюдалось сильно выраженное суицидальное поведение, сообщает портал TMZ, ссылаясь на собственный источник.

Экс-супруга музыканта вела себя крайне агрессивно. Приехавшие по вызову полицейские не сразу смогли ее усмирить. Медикам, которые также явились в дом Скотт, не удалось провести осмотр на месте. Женщина просто не давала это сделать, хотя на внутренней стороне бедра у нее была глубокая рана. Бывшая жена рэпера потеряла немало крови, которую обнаружили в несколько местах на полу. В тот же день Ким Скотт госпитализировали. В настоящий момент она продолжает восстанавливаться у себя дома.

Непростые отношения Эминема и его возлюбленной начались, когда они были еще подростками. После 10 лет бурного романа в 1999 году пара наконец поженилась. Однако их брак продлился недолго. Через пять лет после развода, в 2006 году, рэпер вновь сошелся со Скотт, предложив ей руку и сердце. Второй брак продлился всего несколько месяцев, после чего супруги окончательно разошлись. У них есть общая 25-летняя дочь.