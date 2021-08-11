Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» соберет фермеров со всей России

, 11 августа. Свыше 200 российских фермеров поборются за право называться изготовителем «Лучшего сыра России» на гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир», который пройдет в Подмосковье.

Масштабное мероприятие состоится с 26 по 29 августа в Истре Московской области на территории сыроварни «Русский пармезан», принадлежащей Олегу Сироте. Его участниками станут представители фермерских хозяйств со всех уголков России. Помимо сырных изделий, фермеры представят разные сорта вин, колбасные деликатесы, хлеб, медовую и молочную продукцию, всевозможные сладости и многое другую. Для всех желающих вход на фестиваль свободный.

Известно, что порядка 200 сыроварен примут участие в 12 номинациях, главной из которой станет «Лучший сыр России». Победителя выберет специально созданная комиссия экспертов.

Прошлый год, несмотря на коронавирусные ограничения, был ярким в истории гастрономического праздника «Сыр. Пир. Мир». Его участниками стали 400 производителей из 46 российских регионов. В общей сложности покупатели приобрели 66 тонн сыра, 37 тонн молочной продукции, 30 тонн хлебных изделий, а также 12 тонн мясных деликатесов и 11 тонн меда.

Организаторы всероссийской ярмарки продолжают активно принимать заявки на участие от фермеров. Ее можно оформить на официальном сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что многотысячное музыкальное мероприятие VK Fest, которое должно было состояться в Петербурге этим летом, отменили. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.