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«Не даст в обиду»: уличные музыканты выступили флэшмобом против отстранения Булановой
ФАН-ТВ
«Не даст в обиду»: уличные музыканты выступили флэшмобом против отстранения Булановой

Композиции певицы Татьяны Булановой прозвучали в центре Северной столицы в исполнении уличных музыкантов. В поддержку кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина» также выступил легендарный уличный артист дядя Миша.

Трубач считает, что отстраненная от выборов исполнительница могла бы принести большую пользу городу. Поэтому он с коллегами решил поддержать Буланову с помощью флешмоба. 

Также трубач признался, что давно является фанатом творчества певицы.

«Мне очень нравится ее исполнение, ее голос и ее песни. Я играю на аккордеоне, пианино и сегодня на трубе. Татьяна Буланова, мы вас любим, мы вас ценим. Дядя Миша всегда с вами», — поддержал артистку музыкант.

Напомним, что ранее известную исполнительницу отказались регистрировать в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Ее коллеги и жители Петербурга выступили против подобного решения.

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Все новости / ФАН-ТВ / «Не даст в обиду»: уличные музыканты выступили флэшмобом против отстранения Булановой
буланова музыкант дядя миша
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