Косово вновь обостряет отношения с Сербией: Вашингтонское соглашение исполняться не будет

Парламент самопровозглашенной республики Косово в минувшую пятницу отклонил резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения, предложенную оппозиционным «Демократическим союзом Косово» (ДСК).

Документ, призывающий правительство Косово выполнить договоренности, достигнутые 4 сентября 2020 года в Белом доме и подготовить план действий, не получил большинства голосов. За него проголосовали всего 24 представителя оппозиции, при этом 57 членов от правящих партий воздержались.

Вашингтонское соглашение, подписанное отдельно лидером Сербии Александром Вучичем и бывшим премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в присутствии президента США Дональда Трампа, предусматривало ряд моментов для нормализации экономических отношений. Оно касалось восстановления автомобильного и железнодорожного сообщения, а также включения Косово в региональную инициативу «мини-Шенген». Отдельные пункты предусматривали введение особых норм для пограничного озера Газиводе, являющимся стратегически важным водным объектом.

В соглашении также было указано, что Сербия приостанавливает кампанию по предотвращению и отмене признания независимости своей южной провинции. А Косово было запрещено подавать заявки на членство в международных организациях.

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Премьер-министр временных институтов Приштины Альбин Курти обвинил предшественника и заявил, что он не принимает Вашингтонское соглашение и считает его неконституционным.

Этот демарш Косово вызвал ответную реакцию в Белграде. В частности, подобное отношение Приштины, по словам посла Сербии в Вашингтоне Марко Джурича, показало то, что в самопровозглашенном государстве «побеждает бункерный менталитет». Глава дипмиссии указал, что Приштина поощряет конфронтацию и конфликты, а не работает над нормализацией отношений и преодолением разногласий между сторонами.

Джурич напомнил, что представители американской администрации неоднократно призывали Косово к конструктивному подходу к диалогу, а Госдепартамент официально требовал от Приштины выполнения обязательств и поддержал Вашингтонское соглашение.

Посол Сербии добавил, что это решение парламента Косово еще более ясно показывает контраст между политикой двух сторон. Ведь Сербия не только в отношениях с Приштиной, но и со всеми странами в регионе ориентирована на сотрудничество, улучшение отношений и устранение барьеров на пути к нормальной жизни.

С другой стороны, политика Приштины — это политика самоизоляции, конфронтации и обращения к прошлому.

«Я не могу сказать, что я счастлив и удовлетворен тем, что они привержены такой политике, но я могу сказать, что я доволен тем, что сегодня Сербия во главе с президентом Вучичем проводит ответственную и мудрую региональную политику, ориентированную на экономическое развитие страны, сотрудничества в регионе, и каждый, кто хочет, может увидеть, кто является надежным партнером на Балканах», — сказал Джурич.

По словам дипломата, Белград продолжит настаивать на выполнении достигнутых договоренностей.

«Мы никогда не откажемся от Сообщества сербских муниципалитетов или других обязательств, мы не оставим свои заботы о сербском народе в Косове и Метохии», — сказал Джурич.

Федеральное агентство новостей /

Председатель сербского парламентского комитета по Косово и Метохии Милован Дрецун считает отказ от соглашения тяжелым политическим вызовом, который Приштина направила администрации Вашингтона.

«Как Вашингтон отреагирует на вызов Курти в практическом плане, еще предстоит увидеть. Если это соглашение не должно иметь других целей в долгосрочной перспективе, тогда реакция Вашингтона должна быть конкретной», — сказал Дрецун.

Политик заявил, что премьер-министр временных институтов Приштины Альбин Курти ожидал, что новая администрация в Белом доме президента Джозефа Байдена откажется от соглашения, подписанного во времена его предшественника Дональда Трампа.

«Однако оказалось, что это нереалистичные ожидания, и что эта администрация твердо стояла за соглашение и предупредила Приштину, что оно должно соблюдаться», — подчеркнул Дрецун.

По мнению главы комитета, Курти не будет против соглашения только в одном случае — если Косово будет рассматриваться в нем как государство.

«Более серьезная проблема, чем мораторий, состоит в том, что ему придется принять инициативу «мини-Шенген», и в ее рамках власти Косово должны будут серьезно посвятить себя решению проблемы пропавших без вести, возвращению перемещенных лиц, работе по экономическому сотрудничеству, автодорогам, железнодорожному строительству, сетям...», — пояснил политик.

Однако Курти отказывается от всего этого и хочет участвовать только в процессах, в которых нет Сербии.

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Подобная позиция премьер-министра подняла волну критики и в Приштине. Так, бывший координатор диалога между Белградом и Приштиной Скендер Хисени заявил, что отклонение резолюции по Вашингтонскому соглашению открыто свидетельствует о том, что Альбин Курти «не несет ответственности за долгосрочные интересы Косово», что является опасной ситуацией и может иметь серьезные последствия.

Депутат от «Демократического союза Косово» Дритан Сельманай заявил, что тем самым было доказано, что правительство премьер-министра Альбина Курти выступает против американской повестки дня в Косове и стратегических интересов непризнанного государства.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал дипломат Зоран Миливоевич. По его мнению, решение парламента отклонить данную резолюцию показывает несколько вещей.

Федеральное агентство новостей /

«Во-первых, Курти ведет последовательную политику своей партии «Самоопределение» и своего правительства и не хочет признания никаких соглашений, которые были ранее заключены. И это, как и политическая позиция и отсутствие реакции в Вашингтоне, приводит нас к заключению, что власти в Приштине имеют в этом вопросе особую поддержку. За ними явно стоят политики,у которых есть единые цели — давление на Сербию и утверждение независимости Косово. С другой стороны, такая позиция Вашингтона в некотором смысле показывает и последовательность политики Байдена, которая отклоняется от тех шагов, что предпринял в отношении Косово его предшественник Трамп. Мы увидим судьбу Вашингтонского соглашения в сентябре, когда будет его годовщина. И некоторые положения документа уже будут представлять собой ложь.

Pr Scr twitter.com/realDonaldTrump /

Во-вторых, есть еще один момент, связанный с этой ситуацией. И он ясно показывает, что политика Курти идти против всего того, что было ранее заключено и подписано, не дает ни одного шанса для продолжения диалога. Поэтому можно сделать вывод, что Курти отстаивает позицию Запада, который желает через давление на Белград изменить его мнение по данному вопросу и заставить согласиться на все условия нынешнего правительства самопровозглашенного государства как по признанию, так и по заключенным соглашениям. И Сербия, по их расчетам, сдастся под этим напором, отказавшись как от Брюссельского соглашения, так и того документа, что был подписан в США в сентябре прошлого года. И это опасно само по себе, это радикализация, удаление от переговоров, а значит, и от возможности компромисса.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Здесь есть четкое сообщение Белграду, что не стоит рассчитывать на конструктивное продолжение диалога, а также и на возможность найти компромиссное решение. Разве Курти не ведет себя очень жестко потому, что для него все глобально решено на Западе? Это только оттого, что он имеет серьезную поддержку оттуда. Курти ничего бы так не делал без нее и во время своего первого правительства, что было при президентстве Трампа. Разве бы он решился на введение налогов на сербские товары, отменил диалог и довел его до кризиса? Вашингтон бы сменил его. Поэтому отсутствие реакции администрации Байдена является подтверждением того, что они сами оказывают ему поддержку», — подчеркнул дипломат.

Что же касается Сербии, то, по мнению Миливоевича, она не должна в этой ситуации предпринимать никаких шагов, только настаивать на выполнении подписанных перед лицом международной общественности соглашений.