Недопонимание между сотрудником и работодателем может стать причиной конфликта. Но не всегда конфликтную ситуацию на работе считают индивидуальным трудовым спором. По закону, использовать это определение, а также установленную Трудовым кодексом процедуру урегулирования возможно только в том случае, если ситуация соответствует определенным критериям.

Каковы же особенности индивидуальных трудовых споров в России? Какие способы их разрешения предусмотрены законом? И как работнику защитить свои права, если они были нарушены работодателем? На эти вопросы журналисту ФАН ответила юрист Ольга Ляпина.

Фото из личного архива Ольги Ляпиной /

Понятие индивидуальных трудовых споров

В российском трудовом законодательстве рассматриваются два типа споров. Первый ― споры коллективные, они касаются работодателя и группы сотрудников. По определению, в них должны принимать участие два и более работников.

Индивидуальные возникают на почве разногласий одного сотрудника и работодателя. В этом случае речь идет о неурегулированном конфликте, который обычно нарушает права работника.

Чтобы конфликт классифицировать индивидуальным трудовым спором, по ТК РФ он должен отвечать трем критериям:

1. разногласия не удается разрешить ― подразумевается, что стороны уже предпринимали для этого шаги, но согласие не достигнуто;

2. спор касается норм трудового права, а не гражданского или, например, уголовного;

3. о ситуации заявлено в комиссию по трудовым спорам или подан иск в суд.

До того момента, пока конфликт «тлеет» между сотрудником и начальником, и не выходит за рамки «коллектива», он так и остается просто конфликтом. Пути его решения закон не предусматривает. Чтобы добиться разрешения ситуации по закону, одна из сторон должна обратиться в КТС или в суд.

«Индивидуальным трудовым спором закон признает разногласия не только между действующим работником и работодателем, ― комментирует юрист Ольга Ляпина. ― Его нормы распространяются на спорные ситуации, возникающие между бывшим сотрудником и организацией, а также на случаи, когда человеку отказывают в заключении трудового договора без законных на то причин».

Федеральное агентство новостей /

Причины индивидуальных трудовых споров

Возникновению спора обычно предшествуют типовые ситуации. Например, сотрудник трудился внеурочно, выходил на работу не только в свои смены, но и в праздники, выходные, но на величине зарплаты это никак не отразилось. Такая ситуация ― типичный пример нарушения трудовых прав работника.

Есть и другие:

• человека незаконно отстранили от работы и прекратили выплату зарплаты на этот период;

• сотрудника без его согласия перевели на другой график работы, например, с ненормированным рабочим днем;

• работника уволили без законных оснований или применили к нему дисциплинарные меры, не разобравшись «что к чему».

Основания для открытия индивидуального трудового спора могут быть и у работодателя. Как правило, причиной становится определение размера и возмещение ущерба, в причинении которого виноват работник.

Эти разногласия решить путем переговоров, как правило, невозможно, так как каждая сторона отстаивает свои интересы. Поэтому для их разрешения следует привлекать третью, незаинтересованную сторону. В этом качестве и выступает комиссия по индивидуальным трудовым спорам. Если спорная ситуация не входит в ее компетенцию, сторонам приходится обращаться в суд.

«Основной способ решения любого конфликта — это переговоры и поиск компромисса, ― отмечает юрист Ольга Ляпина. ― Но если это невозможно, обращение в комиссию по трудовым спорам или суд становится единственно верным путем выхода из сложившейся ситуации».

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Комиссия по индивидуальным трудовым спорам

Она создается в том трудовом коллективе, в котором разгорелся конфликт. Инициировать ее создание может как «пострадавший» сотрудник, так и работодатель. В любом случае, в состав должны войти представители обеих сторон, причем в равном количестве.

Общая численность такой комиссии законом не определена, но установлено, из представителей нужно назначить председателя, его заместителя и определить секретаря. У комиссии должна быть печать, и в этом случае она приобретает статус законного органа по решению трудовых споров внутри организации.

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией

Задача КТС ― решить спорную ситуацию законным путем. Поэтому ее представителям необходимо выяснить обстоятельства конфликта, разобраться в его причинах и найти решение, которое удовлетворит стороны или же не нарушит права и законные интересы каждой из них. Рассмотрение ситуации происходит в три этапа.

1. Подача заявления. С ним обращается сторона, которая считает свои права нарушенными, как правило, работник. Подать заявление нужно вовремя. По закону, предусмотрен трехмесячный срок с того момента, как человек узнал о нарушении своих прав. Если работник опоздал с заявлением, но произошло это по уважительной причине, он может обратиться и позже, но при этом обосновать и подтвердить такую отсрочку. Если комиссия признает причину уважительной, заявление рассмотрят в обычном порядке.

«Заявление работника подлежит обязательной регистрации, ― уточняет юрист Ольга Ляпина. ― А рассмотреть его и принять решение комиссия обязана в течение десяти дней. Благодаря тому, что законом установлен такой короткий срок рассмотрения заявлений, в некоторых ситуациях решение индивидуальных трудовых споров в КТС предпочтительно, так как в суде споры рассматривают значительно дольше».

2. Рассмотрение спора. Спорную ситуацию рассматривают только в присутствии работника, который подал заявление. Его интересы может представлять другой человек, но тоже только по письменному заявлению. Если заявитель на заседание не явился, дату рассмотрения перенесут.

Для принятия объективного решения члены комиссии руководствуются не только позицией сторон, но и могут привлекать свидетелей и экспертов, запрашивать необходимые документы. Ход заседания протоколируется. В документе должны поставить подписи председатель или его заместитель, заверить его печатью. Решение комиссии не может быть признано, если ее состав не был полным: по закону присутствовать на заседании должны не менее половины членов группы, представляющих интересы каждой из сторон.

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3. Принятие решения. За предложенное председателем решение члены комиссии голосуют, причем делают это тайно. Принимают ту позицию, за которую высказалось большинство. Секретарь готовит решение в нескольких экземплярах: копии получают работник и работодатель. По закону, комиссия обязана выдать решение в течение трех дней с момента его принятия. Поэтому общая продолжительность рассмотрения индивидуального спора составляет не более двух недель.

«Решение комиссии обязательно к исполнению, ― уточняет юрист Ольга Ляпина. ― Но после его вынесения отводится десять дней на обжалование. Если этого не произошло, исполнить решение КТС стороны обязаны в течение трех дней».

Окончательное разрешение индивидуальных трудовых споров после рассмотрения КТС может быть возложено на судебных приставов. Если работодатель отказывается выполнять решение, принятое комиссией, работник в течение месяца имеет право обратиться в КТС за специальным удостоверением, которое обладает юридической силой исполнительного документа. С этим документом нужно обращаться в местное отделение ФССП. Пристав возбудит исполнительное производство и взыщет с работодателя все, что решила комиссия. На это приставу отводится трехмесячный срок.

«Удостоверение не будет выдано, если в течение месяца одна из сторон обратилась в суд, ― продолжает Ольга Ляпина. ― Тогда рассмотрение спора будет происходить снова, но уже в судебном порядке».

Индивидуальный трудовой спор в суде

И работник, и работодатель имеют полное право обращаться в суд изначально ― законом не предусмотрены ограничения, которые требовали бы рассмотрения отдельных ситуаций только комиссиями по трудовым спорам.

«Однозначного ответа на вопрос, куда лучше обращаться ― в суд или КТС, не существует, ― отмечает Ольга Ляпина. ― В каждом случае есть свои нюансы. Судебные разбирательства, как правило, занимают много времени, тогда как заседание КТС проходит быстрее. Но с другой стороны, если решение КТС будет обжаловано в суде, это займет еще больше времени. Каждую ситуацию нужно рассматривать, оценивая ее перспективы, и только потом принимать решение, куда обращаться».

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Однако в некоторых случаях участие комиссий в решении споров запрещено. Работнику следует сразу обращаться в суд, если:

• трудовой договор с ним был незаконно расторгнут, при этом сотрудник требует восстановления на прежнем рабочем месте;

• дата или формулировка причины увольнения, внесенные в трудовую книжку, не соответствуют действительности, бывший сотрудник требует изменить их на верные;

• человека без обсуждения с ним и согласия перевели на другую работу, и просто поставили перед фактом;

• из зарплаты были вычтены деньги за прогул, который работник просил признать вынужденным, или зарплата оказалась ниже обычной из-за того, что сотрудника без его согласия временно перевели на нижеоплачиваемую должность;

• работодатель допустил утечку персональных данных сотрудника или использовал их неправомерно;

• действия работодателя причинили не только материальный, но и моральный вред работнику, и тот стремится его компенсировать;

• на рабочем месте человек подвергается дискриминации и моральному давлению;

• в приеме на работу было отказано по надуманной или необъективной причине.

Решение таких индивидуальных трудовых споров возможно только в суде, и в этом случае стоит заручиться поддержкой юриста. Стремление доказать свою правоту самостоятельно, как правило, оборачивается решением не в пользу работника.