Появились фото Кадышевой без парика после слухов об ухудшении ее состояния

Москва, 11 августа. Известная российская исполнительница Надежда Кадышева появилась н новых снимках без знаменитого парика. Поклонники лишь сильнее испугались за состояние здоровья своего кумира.

После тревожных слухов о тяжелом состоянии здоровья артистки, поклонники с замиранием сердца ждут любой информации о своем кумире. Недавно в Сети появилась фотография из гримерки артистки, на которой она позирует в непривычном образе.

Дело в том, что артистка сидит с ярким макияжем, но без своего знаменитого парика. Однако это совершенно не влияет на шарм артистки - она сидит на фотографии, чуть прикрыв глаза, демонстрируя красивые глаза. Предположительно снимок был сделан во время подготовки к одному из концертов звезды. Поклонники с восторгом отметились под постом, который появился в фан-аккаунта, и отметили, что снимок был сделан в 2016 году, сообщает портал Teleptogramma.pro.

Ранее в Сети врач-онколог раскрыл правду о состоянии Кадышевой. Он отметил, что у нее есть генетическая предрасположенность к тяжелым болезням.