Донбасс, 11 августа. Радикалы бесчинствуют в ДНР. Киевские силовики пострадали в результате своей же провокации. Масштабы вывоза нелегального оружия и боеприпасов из зоны ООС растут. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские войска пять раз обстреливали районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики на всех ключевых направлениях обороны. Применялись тяжелые 120-мм минометы и орудия 82-мм калибра, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике сообщают об одном обстреле киевских силовиков с применением автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В обеих республиках пострадавших и разрушений нет.

Радикалы бесчинствуют в ДНР

Националисты терроризируют мирное население подконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса, сообщают в Народной милиции ДНР. В поселке Волновахском районе Донецкой области радикалы устроили пожары на животноводческих фермах, причинив тем самым предпринимателям серьезный ущерб.

Как поясняют в Донецке, причиной стали отказы фермеров размещать в своих помещениях технику и личный состав боевых подразделений националистов. Последние, в свою очередь, намерены обустроить на предприятиях перевалочные базы перед отправкой на передовые. За отказы фермеров радикалы поджигают поля и скирды с соломой, заготовленные работниками сельхоз- и животноводческих предприятий на зиму.

Федеральное агентство новостей /

Киевские силовики пострадали в результате своей же провокации

Военнослужащие 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ при выполнении приказа на поджог полей в ЛНР, подожгли местность вблизи своих позиций, после чего огонь перекинулся на украинские блиндажи и уничтожил их, сообщают в Народной милиции ЛНР. При этом двое силовиков получили ранения в результате того, что огонь привел к детонации мин, заложенных украинцами на подходах к своим позициям. Причиной инцидента стало применением десантниками ВСУ трассирующих боеприпасов для поджога полей.

Масштабы вывоза оружия из зоны ООС растут

Военная комендатура украинских вооруженных сил раскрыла крупную ячейку, действовавшую в 15-м батальоне 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая занималась нелегальной торговлей оружия и боеприпасов. Об этом сообщают в луганском управлении Народной милиции.

За три месяца военнослужащими данного подразделения были проданы несколько десятков автоматов Калашникова и более десяти тысяч патронов к ним. Оружие и боеприпасы продавались так называемым волонтерам, часть реализовывалась местному населению.

Важно отметить, что согласно действующим в зоне конфликта ограничениям, волонтеры не имеют права перемещаться в районах боевых действий, но с легкостью обходят запрет путем дачи взяток командирам подразделений ВСУ и Нацгвардии. Кроме того, злоумышленники используют эпидемию коронавируса якобы для оказания помощи передовым частям украинской армии, под предлогом чего происходит вывоз боеприпасов и оружия.