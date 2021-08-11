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Колмаков заявил, что служба в армии может исправить моральное разложение молодежи

  /   Обновлено: 11 августа 2021 21:45
Общество
Колмаков заявил, что служба в армии может исправить моральное разложение молодежи
Федеральное агентство новостей  / 

В вооруженных силах РФ как нигде лучше поставлена работа по позитивной трансформации личности. Об этом в интервью ФАН заявил председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Александр Колмаков.

Министр обороны Сергей Шойгу выступил 10 августа перед подрастающим поколением россиян на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». В своей речи глава оборонительного ведомства нашей страны назвал самую опасную угрозу для РФ. По его мнению, это вовсе не внешний враг, а «постепенное разложение» российского общества.

«Верность постулата, озвученного Сергеем Кужугетовичем, подтверждается тысячелетиями истории человечества, — заметил Колмаков. — Иногда в головах у некоторых граждан возникает смута, которая ведет к расколу в обществе и его распаду. Бывает, что люди просто уже не контролируют собственное сознание и сами себя взрывают!»

Бороться с моральным разложением общества, по мнению председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, очень помогает всеобщая воинская повинность.

«Любая форма воспитательной работы содействует улучшению нравственных характеристик человека, — сказал он. — А в вооруженных силах эта системная деятельность трансформации личности выстроена на порядок выше, чем где бы то ни было! Армия учит любить свою Родину, надеяться на друга и помогать ему в трудную минуту. «Сам погибай, а товарища выручай!» — именно такой краеугольный камень всегда лежал в основе идеологии российской армии».

Армия, продолжил собеседник ФАН, учит человека ставить интересы коллектива выше личных — и уже только благодаря этому ее стоит пройти каждому гражданину страны.

Колмаков заявил, что служба в армии может исправить моральное разложение молодежи
Федеральное агентство новостей  / 

«Молодежь, перед которой выступал Шойгу, конечно же, его услышала, — заметил Колмаков. — Но важно, чтобы эти слова запали ей в душу, стали внутренним путеводителем! Молодые люди должны быть поставлены в такие условия, чтобы они поняли, что только совместно могут решить масштабные задачи, помогая друг другу!»

Моральное разложение молодежи, подчеркнул председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, действительно является острой проблемой для страны.

«И пора бы уже с этим что-нибудь сделать, — убежден он. — Подключать государственные, общественные и религиозные институты, садиться и всем вместе думать, как исправлять положение. Слишком многие живут по принципу потребления, а не созидания».

Ранее член Общественной палаты РФ и директор Центра регионального развития Константин Комков рассказал о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах.

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