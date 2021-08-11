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Обильные осадки вызвали наводнения на северном побережье Турции
Ближний Восток
Обильные осадки вызвали наводнения на северном побережье Турции
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 11 августа. Проливные дожди привели к обширным наводнениям на Черноморском побережье Турции. Потоки воды разрушают постройки и опоры линий электропередач.

Сотрудники спасательных служб проводят эвакуацию в некоторых населенных пунктах и ведут поиски пропавших без вести.

В Синопе в результате затопления уничтожен жилой дом, в низменностях в воде оказалось множество автомобилей с пассажирами. Из-за катаклизма планируется переместить городскую больницу и закрыть некоторые участки дорог. В горных районах осадки вызывают сели.

В провинции Бартын не менее 13 человек были ранены при обрушении одного из двух уничтоженных водой мостов. Повреждения ЛЭП вызвали обесточивание в 12 деревнях, также разрушены несколько отрезков международных трасс. Сообщается, что один человек погиб от сердечного приступа на фоне наводнения.

Такая же ситуация наблюдается и в провинции Кастамону, сообщается о множестве пропавших без вести.

Подобные случаи не являются исключительными. Летом северные регионы Турции часто подвергаются затоплениям после резкого выпадения осадков. В 2020 году в результате наводнений в данной части страны погибло не менее шести человек.

В это же время юг Турции страдает от продолжающихся лесных пожаров, причем ситуация усугубляется аномальной засухой и жарой. В результате жертвами катаклизма, уничтожившего уже около 120 тысяч гектаров леса и несколько деревень, стали восемь человек.

Правительство страны продемонстрировало неспособность и неготовность к ликвидации возгораний, что усилило недовольство в обществе. Ряд оппозиционеров указал на то, что выделенные из бюджета деньги для противопожарных мер были неграмотно распределены. Из этой суммы реализовано не более 2%, что дало повод для обвинений в адрес правящей партии о бездействии и игнорировании опасности.

Кроме того, критике подвергся и объем финансов, предназначенных для предотвращения пожаров. Выделенная сумма была вдвое ниже, чем у Испании, которая в полтора раза меньше Турции по площади.

Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отверг подобные заявления и подчеркнул, что правящая партия всегда эффективно и адекватно противодействовала таким пожарам.

На этом фоне широкий общественный резонанс вызвала безвозмездная передача 30 млн долларов руководству Сомали для поддержки его населения, при том что сама Турция в настоящее время страдает от финансового кризиса.

Из-за неспособности властей справиться с возгоранием граждане страны организовали в социальных сетях кампанию под хештегом #HelpTurkey, призывая другие государства помочь республике в тушении пожаров. Для борьбы с катаклизмом ранее уже привлекались экстренные службы стран ЕС, России, Украины, Азербайджана и Ирана.

Однако турецкое руководство усмотрело в этих призывах попытки дискредитировать правительство республики и поручило прокуратуре провести разбирательство, тем самым лишь подпитывая и без того сильные протестные настояния.

Помимо этого, волну критики вызвала поездка президента в пострадавший от пожаров курортный город Мармарис. Эрдоган, сделав ряд заявлений о намерении правительства компенсировать причиненный катаклизмом ущерб, стал бросать собравшимся пакеты с чаем. Такое поведение главы государства было расценено как оскорбление. Многие пользователи социальных сетей подвергли «благотворительную акцию» Эрдогана насмешкам, указывая на необходимость реальной помощи.

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