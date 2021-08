«Гордые парни» устроили массовую драку с Антифа в Орегоне

Салем, 11 августа. Члены движения «Гордые парни» устроили массовую драку с антифашистами у Центра планирования семьи в Салеме, штат Орегон. Участники стычки брызгали друг в друга перцовые баллончики и стреляли из пейнтбольных ружей.

Tonight in Salem, Oregon the Proud Boys again attacked anti-fascists and clergy. https://t.co/43HZioXceC — Zakir Khan (@ZakirSpeaks) August 11, 2021

Столкновения между членами правой организации «Гордые парни» и антифашистами начались во время ежемесячной акции против абортов у Центра планирования семьи в Салеме. Обе стороны были вооружены дубинками, перцовыми баллончиками и пейнтбольным оружием, некоторые из участников были в военной амуниции. Постепенно националисты и антифашисты от словесных баталий переходили к дракам.

Currently in Salem at planned parenthood where a group has gathered to support accessible reproductive health care and to counter reactionary extremism. pic.twitter.com/KBLK4KnJ5G — alissa azar (@AlissaAzar) August 11, 2021

what the actual fuck is he talking about pic.twitter.com/btz4TcfP9R — alissa azar (@AlissaAzar) August 11, 2021

Многие в Twitter отметили одного из участников противостояния, который был вооружен топором и одет в бронежилет и маску, защищающую от сварки.

TCAPP is a Trumpy religious group that's recently allied with Proud Boys outside this Planned Parenthood in Salem, OR.



Heres one of their security guards. Not a member of Daft Punk, nor the paramilitary cousin of famous satirical British political candidate @LordBuckethead https://t.co/C1dOCEBuMP pic.twitter.com/2HZurWFcKB — Tess Owen (@misstessowen) August 11, 2021

На месте также дежурило несколько десятков полицейских, но они практически не вмешивались.

Salem PD and SWAT are stationed right around the corner pic.twitter.com/a40bqVFxfY — alissa azar (@AlissaAzar) August 11, 2021

Информации о пострадавших не поступало.

Это не первое подобное столкновение: 15 июля «Гордые парни» также устроили драку с местными антифашистами в Салеме. Тогда в противостоянии приняли участие порядка 100 человек, двое были задержаны.