На фоне большой геополитической игры особенно важно сохранять спокойствие на фронте внутренней политики, считает российский кинорежиссер и театральный продюсер Александр Коробко. Он прокомментировал в беседе с ФАН недопуск популярной певицы Татьяны Булановой к участию в региональных выборах, на которые она заявлялась с инициативой по выплатам пенсионерам.

Режиссер выразил надежду, что артистке все же удастся добиться своего и донести весомые и важные идеи до Законодательного собрания, несмотря на произошедшее. Также он отметил, пока президент России «играет в шахматную партию с нашими соперниками», важным представляется уверенная ситуация на внутреннем фронте страны.

«Не будем забывать, что у тех же англичан десятки тысяч стариков погибают зимой от невозможности оплачивать счета за отопление. Умирают от холода в столь богатой Англии, которую облюбовали наши олигархи. У нас же, несмотря на низкие пенсии, в более холодной стране никто не умирает от холода. <…> Тем не менее важно, чтобы они [пенсионеры] жили лучше, чтобы мы, играя в эту большую игру, не допускали бедности наших стариков. Очень важно выровнять эту ситуацию, поэтому Татьяна делает правильное дело», — сказал Александр Коробко.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По его словам, Буланова оказалась в непростой ситуации: ей нужно собрать все силы, чтобы победить чиновников, которые пытаются не допустить ее к внутренней политике. С другой стороны, артистке нужно следить за соперниками, которые захотят сделать ее инструментом в своей нечистой игре.

«Внешними силами используются наши внутренние проблемы и уязвимости, но это не причина не решать проблемы и молчать о них. Ключевым становится способ их решения, он должен быть конструктивным. Поэтому я желаю Татьяне, с одной стороны, успеха, не сдаваться, бороться, а с другой — оставаться в конструктивном русле. Сейчас многие захотят ее использовать, в том числе наши недоброжелатели, соперники и их агентура внутри страны. Поэтому желаю ей пойти, как ледокол, и через этот лед прийти к победе», — подытожил Александр Коробко.

Ранее оперный певец Владимир Самсонов предложил не ломать копья раньше времени, а дождаться спокойного разрешения ситуации вокруг Татьяны Булановой. По его мнению, подобных провокаций, жертвой которых оказалась певица, станет еще больше накануне сентябрьских выборов.