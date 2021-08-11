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Осташко объяснил, к чему могут привести намерения Киева разместить ПВО США на Украине

  /   Обновлено: 11 августа 2021 20:39
Политика
Осташко объяснил, к чему могут привести намерения Киева разместить ПВО США на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о возможном размещении систем противовоздушной обороны США на территории страны может привести к весьма печальным последствиям.

Во время эфира «Время покажет» руководитель издания PolitRussia и ведущий программы Руслан Осташко отметил, что такие предложения со стороны властей Украины являются довольно странными. Таким образом в Киеве пытаются призвать американцев к полной оккупации украинских территорий.

Также он напомнил о недавних заявлениях из Киева, где ВСУ называют сильнейшей армией Европы. Поэтому весьма странно, что Киеву требуется помощь со стороны США. При этом журналист Анатолий Шарий подчеркнул, что размещение американских систем ПВО противоречит украинской конституции. Кроме этого, в стране отсутствует инфраструктура для такого вооружения.

Ранее Руслан Осташко прокомментировал установку детской площадки возле офиса главы Украины Владимира Зеленского. По словам руководителя издания PolitRussia, этот объект позволит украинскому лидеру защититься от националистов.

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украина сша осташко
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