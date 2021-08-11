Санкт-Петербург, 11 августа. Британское агентство BBC выпустило очередное псевдорасследование, посвященное деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии, в котором слишком много несостыковок и откровенных домыслов.

Британские журналисты заверяют, что подготовить новый материал им удалось благодаря обнаруженному в зоне боевых действий планшету. В нем, по словам авторов расследования, были найдены карты линии фронта на русском языке, позывные сотрудников ЧВК, а также видеоматериалы.

Федеральное агентство новостей, зная о прошлых попытках британских СМИ выдавать за правду сфальсифицированные данные, подробно изучило приведенные в публикации аргументы и доводы. Непрофессионализм западных журналистов настолько поразил сотрудников издания и его генерального директора Евгения Зубарева, что тот решил в открытом письме обратиться к генеральному директору и главреду BBC Тимоти Дугласу Дэви.

«Арабская и русская службы BBC выпустили материал про очередную удивительную находку: планшет и секретные документы, обнаруженные в Ливии. Как утверждает автор «расследования», эти вещи принадлежали неопределенному бойцу мифической «ЧВК Вагнер». Журналисты описывают найденные «улики»: инструкции по установке мин, руководство по виноделию и книгу «Игра престолов». Возможно, именно после пересмотра сериала по этой книге, в вашей редакции решили снять фантастику, но с еще более закрученным сюжетом», — задает вопрос Зубарев.

Главный редактор ФАН указал на целый ряд противоречий в утверждениях британских коллег. Так, сначала они заверяют, что обнаруженные предметы принадлежат «наемнику», а потом говорят о невозможности установить их настоящего владельца. Одним из самых неубедительных оказалось изображение, представленное «расследователями» как «схема мин и артиллерийских снарядов».

«Поиск по картинке в браузере, который сделал наш стажер, дал наглядное представление о том, что данный файл едва ли можно назвать настоящей инструкцией или схемой. Можете перепроверить», — отметил Зубарев.

Российские журналисты также раскритиковали BBC за использование данных с одиозного украинского сайта «Миротворец». В ФАН назвали смешными попытки установить личность человека с помощью ресурса, который внес в свою базу школьницу, жаловавшуюся на проблемы с изучением украинского языка.

Зубарев иронично подметил, что вряд ли британское издание сможет претендовать на роль наставника для других СМИ в обучении их мировым стандартам демократической прессы. При этом он подчеркнул, что если западные коллеги хотят подтянуть свой профессиональный уровень, то их всех ждут на стажировке в Федеральном агентстве новостей.

Стоит подчеркнуть, что с разбором псевдорасследования ВВС можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей. В нем подробно рассказывается о том, как западные журналисты в очередной раз подорвали доверие к себе фейками.