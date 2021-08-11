Европу напугали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021»

Москва, 11 августа. Масштабные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» вызвали панику у европейских стран.

Минобороны РФ и Белоруссии неоднократно делали заявления о том, что будущие совместные маневры носят исключительно оборонительный характер и ничем не угрожают другим государствам. Однако некоторые страны НАТО настолько напуганы предстоящими учениями, что видят в них «скрытую подготовку к нападению», пишет РИА Новости.

Для проведения маневров Москва и Минск отправили к западным границам около 13 тысяч военнослужащих. В процессе учений «Запад-2021» войска отработают действия по отражению агрессии условного противника. Также участники мероприятия освоят главные методы ведения боевых действий, включая радиоэлектронную борьбу, констатировали в Генштабе ВС РФ.

Ранее замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич подчеркнул, что Запад любит разводить шумиху вокруг любых учений России. Это уже стало своего рода традицией. Все заявления представителей НАТО о том, что совместные маневры являются лишь прикрытием для размещения российских войск вызывают только саркастическую улыбку, констатировал Гулевич.

Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон намерен внимательно следить за проходящими российско-белорусскими учениями «Запад-2021», пишет RT.