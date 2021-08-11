Неудобная правда: почему авторы BBC не использовали ответ МИД РФ в расследовании по Ливии

Британское информационное агентство BBC опубликовало очередной антироссийский вброс, приписав «ЧВК Вагнера» присутствие на территории Ливии.

По словам авторов «расследования», в основу материала легли данные из «забытого одним из россиян под Триполи планшета». Как выяснилось, речь идет об устройстве, которое нашли еще в 2019 году. Причина, по которой пропагандисты молчали о «находке» последние три года, неизвестна.

Вопросом остается и то, существует ли гаджет в реальности. Никаких доказательств иностранные представители СМИ не приводят. Материал построен исключительно на голословных обвинениях, в свойственной для западных ресурсов манере.

Впрочем, действительно интересную деталь сотрудники BBC оставили за скобками. Как выяснилось, перед публикацией материала британские журналисты отправили запрос в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Однако ответ ведомства не ложился в канву заранее срежиссированного вброса, поэтому пропагандисты попросту умолчали реальные данные, отдав предпочтение клеветническим спекуляциям.

В связи с этим международная редакция Федерального агентства новостей публикует комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

twitter.com / @MID_RF

Неподходящий ответ

Дипломат подтвердила, что британское агентство действительно обращалось в Министерство иностранных дел России, но полученные ответы их не устроили:

«Мы неоднократно комментировали эту тему. К сожалению, британские СМИ не сочли нужным учитывать факты».

Представитель внешнеполитического ведомства передала в распоряжение ФАН официальный ответ, который МИД направил по запросу BBC:

«Уважаемый г-н Митчелл, В ответ на Ваш запрос сообщаем, что данная тема уже неоднократно комментировалась. Направляем ссылки на имеющиеся в общем доступе материалы. Надеемся, что они будут использованы для подготовки объективного материала без искажений. 1) https://ria.ru/20200623/1573353625.html 2) https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4153409 3) https://www.mid.ru/ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/id/4105701?novelty-display-dynamic=novelty 4) https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4513474#7 ».

/

«Василий Ниорадзе — начальник отдела оперативной информации в ДИП», — уточнила Захарова.

Несмотря на максимально развернутый комментарий и справочные материалы, британцев ответ не устроил. На Западе предпочли проигнорировать позицию российской стороны и попросту замолчали предоставленную дипломатами информацию.

Вместо этого сотрудники BBC сфабриковали материал без какой-либо доказательной базы. В связи с чем напрашивается вывод, что представители издания не преследовали цели провести независимое расследование, а действовали исключительно по указке заказчика.

Неудобная правда

Из содержания вброса, становится ясно, что британцы не предприняли ни одной попытки установить истину. Обращение в МИД они направили исключительно «для галочки», так как в ответах российских дипломатов не было ни одного момента, хоть сколько-нибудь схожего с тем, что явили свету авторы статьи.

«Относительно упоминаний «ЧВК Вагнера» отмечаем, что российских военнослужащих в Ливии нет. Деятельность частных военных компаний не предусмотрена законодательством Российской Федерации», — говорится в официальном документе министерства.

Причем, данный тезис неоднократно проговаривался на официальном сайте внешнеполитического ведомства, о чем также напомнила и Мария Захарова:

«Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало».

Также эту тему комментировал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. В интервью египетской газете «Аль-Ахрам», опубликованном от 9 июня 2020 года, четко указано, что любые спекуляции по данному вопросу беспочвенны:

«Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников «ЧВК Вагнера» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара. Достоверность целого ряда «фактов» невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных «Миротворец».

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Сборник западных сказок

Таким образом, говорить о материале BBC, как о «расследовании» не представляется возможным. Фактически британцы собрали объемную антологию старых, а главное — давно разоблаченных антироссийских вбросов.

Главной и единственной целью трансляции заведомо ложной информации является дискредитация России на международной арене, а также дестабилизация успешных и взаимовыгодных отношений, которые Москва установила с рядом государств на Ближнем Востоке и в Африке.

Коллективный Запад пытается пресечь стремительное укрепление позиций РФ на данном направлении, поскольку заинтересован в поддержании хаоса. Именно это позволяет местным элитам выкачивать ресурсы из стран, пострадавших от искусственных кризисов.

«Расследование» BBC является частью прозападной информационной кампании, направленной на раскачивание ситуации в Африке и ослабление России. Однако на этот раз давно отработанная схема, выстроенная на манипуляциях и клевете, дала сбой.

Ранее ФАН обратился за комментарием по поводу антироссийской статьи к политикам, общественникам и экспертам, которые также опровергли данные ангажированного СМИ.

О том, как британские пропагандисты сфабриковали новый вброс из старых фейков — в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.