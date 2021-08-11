Американские ученые объяснили опасность вейпинга для некурящих

Вашингтон, 11 августа. Серьезное повреждение клеток у некурящего человека может вызвать сеанс вейпинга, который длится около 30 минут, заявили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).

Специалисты провели исследование, отобрав 32 добровольца, которых разделили на три группы: некурящие, курильщики и постоянные пользователи электронных сигарет. Эксперты проанализировали уровень окислительного стресса, исследовав состояние иммунных клеток, собранных у участников после получасового сеанса вейпинга.

В результате обнаружено, что окислительный стресс у некурящих был превышен в 2-4 раза после использования вейпов. Существует мнение, что электронные сигареты не так вредны, как обычные, но итоги работы опровергают эту теорию.

Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев ранее сообщил, что курение кальяна может привести к туберкулезу. Особенно оно вредно летом, в жаркое время суток.