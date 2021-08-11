Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акциям BLM перед футбольными матчами

Москва, 11 августа. Российский арбитр Сергей Карасев объяснил, почему не встает на колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Был только один такой случай (когда он встал на колено. — Прим. Ред.), когда играла английская команда. Как вы знаете, в основном английские команды эту акцию полностью поддерживают. Их футболисты встают на колено», — отметил футбольный судья.

Он объяснил, что сделал это потому, что относится ко всем людям одинаково. Кроме того, Карасев напомнил, что является международным арбитром.

«Необязательно через какой-то жест показывать, тем более акция добровольная», — сказал 42-летний арбитр ФИФА.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев, отработавший на шести матчах чемпионата Европы, получил назначение на игру Суперкубка УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом».