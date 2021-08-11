Samsung представил линейку сгибающихся смартфонов

Москва, 11 августа. Южнокорейская компания Samsung презентовала две новые модели смартфонов с гибким экраном — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Samsung Galaxy Z Fold3 обладает внутренним экраном 7,6 дюйма и внешним — 6,2 дюйма. Смартфон имеет три основные камеры и фронтальную. Модель также оснащена аккумулятором 4400 мА/ч и процессором Snapdragon 888. Основной дисплей Galaxy Z Flip3 имеет диагональ 6,7 дюйма, а внешний — всего 1,9 дюйма. У модели две основные камеры и одна фронтальная. Смартфон оснащен аккумулятором 3300 мА/ч и аналогичным процессором.

Предзаказ на новые смартфоны Samsung стартует в России 11 августа. Модели поступят в продажу 10 сентября. Известно, что цена Galaxy Z Fold3 с объемом памяти 256 гигабайт составит около 160 тысяч рублей, а Galaxy Z Flip3 на 128 гигабайт — 89,9 тысячи рублей.

Samsung ранее увеличил срок поддержки систем безопасности ряда своих гаджетов до пяти лет. При этом, как уточнили в компании, это касается устройств корпоративных клиентов.