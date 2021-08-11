В Госдуме рассказали, как победить лесные пожары

Из-за изменения климата ситуация с лесными пожарами с каждым годом будет становиться все хуже, поэтому Россия должна готовиться, чтобы победить эту угрозу. Для решения проблемы необходимо усилить службу лесных инспекторов. Об этом заявил в эфире «Радио 1» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Сейчас ситуация в целом такова, что опасность пожаров актуальна везде, во всех регионах. И связано это прежде всего с изменением погодных условий. И год от года опасность пожаров только увеличивается, так что мы должны к этому готовится, а не полагаться на благополучную статистику прошлых лет», — сказал Николаев.

Председатель комитета Госдумы также отметил, что сейчас техническое оснащение регионов для борьбы с лесными пожарами лучше, но важнее всего — вложиться в развитие службы лесных инспекторов.

«Последние три года в регионы очень активно поставляется лесопожарная техника, но сейчас важно решить проблему, о которой мы говорим много лет — это зарплаты и количество лесных инспекторов. Я очень надеюсь, что со стороны правительства — не только Минприроды и Рослесхоза, там это все прекрасно понимают, но и со стороны правительства в целом, и прежде всего финансистов, — это понимание придет, иначе ничего хорошего ожидать не стоит. Ничего не поможет, пока не будет людей», — подчеркнул парламентарий.

Николаев добавил, что акцент должен делаться на раннем выявлении пожаров, чтобы «душить их в зародыше».

К слову, сейчас в Мордовии продолжается борьба с огненной стихией. Пожар уничтожил 4,6 тысячи гектаров заповедного леса.