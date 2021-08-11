Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 20:31
20:31
Общество
Псевдорасследование BBC вынудило главреда ФАН адресовать открытое письмо британским журналистам
20:30
Африка
Неудобная правда: почему авторы BBC не использовали ответ МИД РФ в расследовании по Ливии
20:28
Общество
В Госдуме рассказали, как победить лесные пожары
20:27
Общество
В Крыму только один заповедник имеет официально зарегистрированные границы
20:24
Армия
Европу напугали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021»
20:20
Общество
Эксперт оценил доклад главы Севастополя о развитии города во время встречи с Путиным
20:19
Политика
Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
20:17
Общество
Американские ученые объяснили опасность вейпинга для некурящих
20:14
Экономика
Объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы
20:13
Спорт
Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акциям BLM перед футбольными матчами
Все новости

Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза
Общество
Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза
freepik.com

Вашингтон, 11 августа. Ученые из Университета Эдит Коуэн в США выяснили, какой витамин способен защитить организм человека от опасного атеросклероза.

Исследователи изучили данные о более чем 50 тыс. человек, принявших участие в долговременном исследовании. Научная статья опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Как оказалось, у людей которые едят продукты, богатые витамином К, риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, снижается на 34%. По словам медиков, в пище содержится два типа витамина K. Так, K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.

Диетолог Алексей Ковальков ранее назвал мясо лучшим источником витаминов. Например, мясо коров обогащено витамином D, рассказал специалист.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза
болезнь витамины атеросклероз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru