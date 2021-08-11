Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза

Вашингтон, 11 августа. Ученые из Университета Эдит Коуэн в США выяснили, какой витамин способен защитить организм человека от опасного атеросклероза.

Исследователи изучили данные о более чем 50 тыс. человек, принявших участие в долговременном исследовании. Научная статья опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Как оказалось, у людей которые едят продукты, богатые витамином К, риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, снижается на 34%. По словам медиков, в пище содержится два типа витамина K. Так, K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.

Диетолог Алексей Ковальков ранее назвал мясо лучшим источником витаминов. Например, мясо коров обогащено витамином D, рассказал специалист.