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Россиянам рассказали, где лучше наблюдать за метеоритным потоком Персеиды
Общество
Россиянам рассказали, где лучше наблюдать за метеоритным потоком Персеиды
pixabay.com

Симферополь, 11 августа. Жители России смогут стать свидетелями необычного космического явления — метеорного потока. Лучше всего он будет заметен уже в ближайшие дни.

Пик яркого метеоритного потока Персеиды придется на 12-13 августа. В беседе с РИА Новости директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, где лучше всего наблюдать за космическим явлением.

Как утверждает специалист, наилучшие условия для наблюдения создаются на Крымском полуострове. Ясное небо ночью прогнозируется в западной части региона, в частности в Севастополе, Саки, Евпатории и на мысе Тарханкут.

Эксперты рекомендуют наблюдать за потоком в положении лежа. При этом ноги следует расположить к северо-востоку. Отмечается, что за ночь пролетает большое количество метеоров, некоторые из которых оставляют за собой яркие следы. Всего за час можно увидеть около 100 небесных тел.

Как сообщалось ранее, в Великобритании был обнаружен метеорит, упавший на Землю более тысячи лет назад. Его возраст может составлять 4,6 миллиарда лет. Находка позволит лучше понять, как была создана Вселенная, считают ученые.

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космос метеорит наблюдение
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