Россиянам рассказали, где лучше наблюдать за метеоритным потоком Персеиды

Симферополь, 11 августа. Жители России смогут стать свидетелями необычного космического явления — метеорного потока. Лучше всего он будет заметен уже в ближайшие дни.

Пик яркого метеоритного потока Персеиды придется на 12-13 августа. В беседе с РИА Новости директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, где лучше всего наблюдать за космическим явлением.

Как утверждает специалист, наилучшие условия для наблюдения создаются на Крымском полуострове. Ясное небо ночью прогнозируется в западной части региона, в частности в Севастополе, Саки, Евпатории и на мысе Тарханкут.

Эксперты рекомендуют наблюдать за потоком в положении лежа. При этом ноги следует расположить к северо-востоку. Отмечается, что за ночь пролетает большое количество метеоров, некоторые из которых оставляют за собой яркие следы. Всего за час можно увидеть около 100 небесных тел.

Как сообщалось ранее, в Великобритании был обнаружен метеорит, упавший на Землю более тысячи лет назад. Его возраст может составлять 4,6 миллиарда лет. Находка позволит лучше понять, как была создана Вселенная, считают ученые.