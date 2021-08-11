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The National Interest: российский танк Т-90С является настоящим экспортным хитом
Армия
The National Interest: российский танк Т-90С является настоящим экспортным хитом
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Вашингтон, 11 августа. Российский танк Т-90С по праву можно считать одной из самых успешных экспортных разработок российской оборонной промышленности, считает военный эксперт Марк Эпископос.

В публикации для The National Interest обозреватель отметил, что российские специалисты несколько раз успешно модернизировали Т-90. Изначально танк был улучшенной версией T-72. Машина могла развить скорость до 60 километров в час при весе в 48 тонн. По словам автора статьи, Т-90С собрал в себе все преимущества предшественников, в том числе танков Т-64 и Т-80. Одним из главных его достоинств является комбинированная броня, состоящая из композитного сплава.

Эпископос обратил внимание, что тяжелая боевая машина оснащена комплексом динамической защиты «Контакт-5» и системой оптико-электронного противодействия «Штора-1». Кроме того, разработчики вооружили ее гладкоствольным орудием 2А46М и спаренными пулеметами с дистанционным управлением. По словам аналитика, этот танк можно смело называть настоящим «бронированным убийцей». Он отметил, что российский Т-90 является настоящим экспортным хитом.

Ранее сообщалось, что ВС России до конца года получат партию танков нового поколения Т-14 «Армата». Также готовится передача в подразделения 65 единиц Т-90М «Прорыв», передает RT.

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сша т-90 танк
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