Археологи обнаружили в итальянском музее древние останки двух младенцев

Рим, 11 августа. Древние останки двух младенцев, которые обнаружили во время раскопок в 1940-х годах, нашли в Музее естественной истории Университета Флоренции спустя 80 лет.

Детские скелеты, а также более 150 фрагментов других костей, хранились в шести картонных коробках и деревянных ящиках в хранилищах музея. Останки принадлежали людям разных полов и возрастов, хотя среди них превалировали преимущественно дети и взрослые мужчины. Кости обнаружили в пещере Арене Кандиде.

Археологи также нашли записи первооткрывателей и обрывки газет, датирующиеся 1940-ми годами. Кроме того, специалисты провели радиоуглеродный анализ останков, чтобы установить хронологическую последовательность для погребений в Арене Кандиде, сообщается в журнале Quaternary Science Reviews.

В Турции тем временем обнаружили нетронутую временем стену древнего храма. По предварительным данным, эта часть здания могла быть его фасадом.