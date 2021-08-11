ЦБ оценил объем задолженности россиян перед банками

Москва, 11 августа. Задолженность физических лиц перед российскими кредитными организациями на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

С начала текущего года уровень задолженности вырос на 2,3 трлн рублей. А с 1 июля 2020 года рост объема долгов составил 4,06 трлн рублей.

Согласно материалам аналитиков Frank RG, в прошлом месяце банки в России одобрили населению кредиты на 1,17 трлн рублей. Это на 9,5% меньше, чем в июне (1,294 трлн рублей).

Долговая нагрузка россиян сейчас находится на низком уровне относительно других стран. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.