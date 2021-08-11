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Продажи кроссовера Geely Emgrand X7 завершились на российском рынке
Экономика
Продажи кроссовера Geely Emgrand X7 завершились на российском рынке
geely.com  /  Geely

Москва, 11 августа. Модель Geely Emgrand X7 покинула российский автомобильный рынок. Об этом свидетельствуют нулевые продажи кроссовера в июле 2021 года.

Представители китайской корпорации Geely объяснили, что российские дилерские центры распродали остатки кроссоверов, а новые поставки совершать не планируется. Машина продавалась в четырех исполнениях, двумя силовыми установками и несколькими коробками передач на выбор. Затем осталась только версия на «автомате» в топовой комплектации, передает «Тарантас Ньюс».

Согласно представленной информации, объем реализации кроссоверов находился на уровне 544 экземпляров в текущем году. В последние месяцы автомобиль предлагался со 139-сильным 2,0-литровым «атмосферником», шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и передним приводом. Машину можно было приобрести от 1,4 млн рублей.

Автомобильным предприятиям Санкт-Петербурга удалось нарастить выпуск легковых машин в первой половине текущего года. Производство увеличилось на 36,2% относительно аналогичного периода годом ранее.

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кроссовер рынок geely Emgrand X7
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