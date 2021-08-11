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Козак заявил о намерении России продолжить сотрудничество с Молдавией

  /   Обновлено: 11 августа 2021 20:20
Политика
Козак заявил о намерении России продолжить сотрудничество с Молдавией
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Кишинев, 11 августа. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак поделился с журналистами впечатлениями от встречи с лидером Молдавии Майей Санду.

Козак 11 августа отправился в Молдавию по приглашению президента страны. На встрече стороны обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений России и Молдавии, а также рассмотрели проблемы, которые волнуют граждан и руководство республики.

«Разговор был очень конструктивным, в доброжелательном плане договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня», — отметил он.

Замглавы администрации российского президента отметил, что Москва намерена продолжить сотрудничество с Кишиневом и ожидает «конструктивного диалога с пониманием национальных ценностей».

Ранее сообщалось, что молдавские парламентарии утвердили программу и состав нового правительства, которое возглавила Наталья Гаврилица. За новый кабмин проголосовал 61 депутат.

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Все новости / Политика / Козак заявил о намерении России продолжить сотрудничество с Молдавией
россия молдавия козак Санду
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