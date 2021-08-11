Росгвардеец вытащил из реки в Башкирии тонущего туриста

Уфа, 11 августа. Росгвардеец спас тонущего в реке путешественника, который приехал на отдых в Башкирию. Мужчина хотел переправиться на другой берег вплавь.

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Республике Башкортостан находился в своем доме, когда услышал крики о помощи. Дом расположен рядом с рекой. Сотрудник ОМОН выскочил на улицу. Он увидел, что на середине реки Белая тонет человек.

Не раздумывая, росгвардеец сел в свою лодку и бросился спасать тонущего. На веслах он доплыл до места происшествия и затащил человека на борт. Вернувшись на берег, силовик пригласил спасенного домой и угостил чаем. Выяснилось, что пострадавший прибыл в республику в качестве туриста и хотел переплыть реку. Мужчина начал тонуть, так как у него свело ногу.

Студентов из Сыктывкара ранее наградили за спасение детей, которые чуть не утонули в Кировском парке. Молодым людям вручили грамоты председателя Следственного комитета России.