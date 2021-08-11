«Газпром» заявил о выполнении обязательств перед европейскими покупателями

Москва, 11 августа. Компания «Газпром экспорт» продолжает выполнять обязательства перед европейскими потребителями в полном объеме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Накануне прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» опустилась ниже 0,85 млн кубометров в час, что почти в два раза ниже, чем днем ранее. На этом фоне цены на голубое топливо в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров, что стало новым рекордом стоимости газа на континенте.

Как пишет ТАСС, цены на газ в Европе начали расти после аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. Затем объемы экспорта российского газа в ЕС начали сокращаться.

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах ранее предположил, что запуск «Северного потока — 2» позволит снять напряжение с европейского рынка топлива. Он также напомнил, что сейчас запасы европейских хранилищ газа значительно меньше, чем в предыдущие годы.