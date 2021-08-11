Журналист Ремчуков считает, что Навальный оказался в тюрьме по вине сторонников

Москва, 11 августа. Возвращение блогера Алексея Навального в Москву стало серьезной ошибкой его сторонников, уверен главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Оппозиционеры, которые подталкивали Навального к приезду в Москву, совершили ошибку. Судя по всему, они рассчитывали на массовые протесты, однако неправильно оценили настроения в обществе, считает Ремчуков.

«Это была серьезнейшая ошибка тех, кто решил, что Навальный должен был вернуться», — сказал он.

Журналист не считает, что планы блогера вернуться в столицу не зависели от позиции окружающих. По его мнению, любое решение принимается в «определенной атмосфере», пишет «ПолитЭксперт».

Большинство оппонентов говорили, что если Навальный вернется, то станет политиком, отметил Ремчуков.

«И они его подталкивали, они как бы говорили: «Ты хочешь быть политиком? Возвращайся»», — сказал главред «Независимой газеты».

В результате Навальный оказался в тюрьме, а россияне отреагировали на это событие равнодушно. Сторонники блогера не смогли верно оценить настроения в обществе и допустили ошибку, заключил Ремчуков.

Ранее стало известно, что Навальному предъявили обвинение по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.