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Сторонника Навального из Кургана объявили в розыск по делу о клевете
Происшествия
Сторонника Навального из Кургана объявили в розыск по делу о клевете
twitter.com  /  @schwarz_alexey

Курган, 11 августа. Суд объявил в розыск сторонника осужденного блогера Алексея Навального Алексея Шварца, который в настоящий момент может находиться в Белоруссии.

Речь идет о мужчине, который проходит фигурантом по деле о публикации записи, на которой вице-губернатор Курганской области, мэр города Шадринска и главы районов обсуждают завышение явки на голосование. В иске, поданном против Шварца, чиновники потребовали от мужчины 1,75 млн рублей за причиненный им моральный ущерб.

Ранее правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Ивана Жданова из-за уголовного дела, связанного с ним.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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навальный розыск курганская область
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