Вдова убитого полицией жителя Нью-Джерси подаёт в суд

Трентон, 11 августа. Вдова 29-летнего Стивена Дольчемора, который погиб после стычки с полицейскими Трентона, столицы штата Нью-Джерси, подала в суд против города и офицеров. По ее мнению, правоохранители применили чрезмерную силу во время ареста.

‘I'm Gonna Die, Help': Video Shows Last Moments of Man's Life in Trenton Police Custody Officers were seen on video handcuffing, holding down and punching Stephen Dolceamore while he was face down on the ground and shouting https://t.co/gOqemLRAEd