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Российский врач объяснил, как правильно питаться в период пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:53
Общество
Российский врач объяснил, как правильно питаться в период пандемии COVID-19
pixabay.com

Омск, 11 августа. Правильное питание имеет большое значение в период пандемии COVID-19. От некоторых продуктов нужно отказаться для профилактики заболевания или облегчения состояния после заражения.

Россиянам следует воздержаться от употребления сладкого в период пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение на конференции «Как восстановиться после коронавируса» выразила врач превентивной и интегральной медицины Лада Ступакова.

«Это научно обоснованно, есть внутренние процессы, это объясняющие. Не надо есть кондитерские изделия, выпечку, сладости, когда идет вот эта волна, весь период», — передает ее слова издание «СуперОмск».

Как утверждает медицинский специалист, пациент должен полностью отказаться от таких продуктов после заражения. Также большое значение имеет белковая пища. Это связано с особенностями формирования иммунной системе, объяснила Ступакова.

Прохождение процедуры вакцинации также способствует снижению вероятности заболевания COVID-19. В России применяются препараты, продемонстрировавшие свою эффективность и безопасность. К числу таких вакцин относится «Спутник V», чья эффективность против штамма «Дельта» составляет 83%.

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